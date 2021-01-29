بيلاروسيا تعتقل مجموعة من مثيرى الفوضى الممولين خارجيا

أعلنت وزارة الداخلية البيلاروسية، أن رجال الأمن اعتقلوا مجموعة من مثيري الفوضى داخل البلاد، ممولة من الخارج، وأضافت الوزارة - في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم /الجمعة/ - أن المجموعة تضم 4 أشخاص، وتحمل اسم (العمل الثوري) وهدفها يكمن في تغيير النظام الدستورى القائم بالبلاد، عن طريق القوة واستخدام العنف. وأشارت الوزارة، إلى أن نشاط المجموعة، كان يهدد وحدة وسلامة أراضي بيلاروسيا، والاستيلاء على السلطة عن طريق الإرهاب.

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