السودان وبيلاروسيا يبحثان تطوير التعاون الاقتصادي والتجاري

أجرى وزير الطاقة والتعدين رئيس اللجنة الوزارية السودانية البيلاروسية المهندس عادل علي إبراهيم اليوم، مباحثات عبر تقنية الفيديو مع وزير الموارد الطبيعية وحماية البيئة رئيس اللجنة من جانب بلاده نظيره البيلاروسي أندري خودك.

واتفق الطرفان على خطة لإنفاذ كل الاتفاقيات الموقعة بين البلدين وسبل ترقية التعاون الاقتصادي وشملت الاتفاقيات مجالات رئيسة هي تصنيع وتركيب الآليات وبناء صوامع وقيام مشاريع زراعية وإنتاج الألبان والشتول والخضروات باستخدام أحدث التقانات البيلاروسية والتعدين ومشاريع الكهرباء والطاقات المتجددة بالاشتراك مع الشركات السودانية.