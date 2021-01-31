احتجاجات فى المجر على إجراءات العزل رغم حظر التجمعات

شارك مئات بعضهم من العاملين في المطاعم في احتجاجات على إجراءات العزل العام المفروضة لاحتواء فيروس كورونا في بودابست اليوم الأحد وفتح مئة مطعم على الأقل الأبواب لاستقبال الزبائن على الرغم من تهديد الحكومة بفرض غرامات كبيرة عليها. وقالت حكومة رئيس الوزراء فيكتور أوربان إنها لن تبدأ في تخفيف الإجراءات حتى تتراجع حالات الإصابة بالمرض بدرجة كبيرة أو إذا تم تطعيم أعداد كبيرة من المجريين. وتشمل إجراءات العزل العام المفروضة حاليا حظر التجول ليلا وإغلاق المدارس الثانوية والمطاعم والمقاهي باستثناء تقديم الوجبات الجاهزة لتناولها في الخارج. وتواجه المطاعم التي استقبلت زبائن غرامات تصل قيمتها إلى 16990 دولارا وقد تجبر على الإغلاق لمدة ستة أشهر.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

المجر أول دولة أوروبية تجيز استخدام اللقاح الصيني سينوفارم