نتنياهو يتوقع تسيير رحلات جوية مباشرة إلى البحرين بعد اتفاق التطبيع

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، أن اتفاق إرساء العلاقات مع البحرين سيؤدي إلى تسيير رحلات جوية مباشرة بين البلدين. ونقلت وكالة "رويترز" تصريحات نتنياهو أمام مجلس الوزراء الإسرائيلي قال خلالها "ستكون هناك رحلات جوية مباشرة ونشطة بين البلدين". وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الجمعة، عبر تغريدة على حسابه الشخصي على تويتر عن تطبيع العلاقات بين إسرائيل والبحرين، كما نشر بيانا ثلاثيا مشتركا للولايات المتحدة ومملكة البحرين وإسرائيل يوضح تفاصيل اتفاق السلام. يأتي ذكك بعد شهر من الإعلان عن الاتفاق بين الإمارات وإسرائيل في البيت الأبيض، عقب محادثات قال مسؤولون إنها استغرقت 18 شهرا، لتصبح الإمارات ثالث دولة عربية توقع اتفاق سلام مع إسرائيل وتقيم علاقات رسمية بين البلدين، بعد مصر (عام 1979) والأردن (عام 1994).

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