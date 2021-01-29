السويد تسجل 2400 إصابة و71 وفاة جديدة بفيروس كورونا

كشفت إحصاءات هيئة الصحة أن السويد، التي تجنبت فرض إجراءات عزل عام طيلة جائحة كوفيد-19، سجلت 2400 إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم الجمعة. وانخفضت حالات الإصابة الجديدة في الأسابيع القليلة الماضية، وعدد الإصابات اليوم الجمعة هو الأقل منذ أكثر من ثلاثة شهور. وسجل البلد 71 وفاة جديدة بالمرض لتصل حصيلة الوفيات إلى 11591.

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