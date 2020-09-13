إصابة بنات ملك إسبانيا بفيروس كورونا فى المدرسة

لن تلتحق بنات الملك فيليب السادس ملك إسبانيا، الأميرة ليونور وإنفانتا صوفيا ، بالمدرسة خلال الأسبوعين المقبلين بعد اكتشاف حالة إصابة بفيروس كورونا للأبنة الكبرى، وتم عزل زملائها فى الفصل أيضا للكشف عن الحالات الإيجابية، وفقا لصحيفة "دياريو دى سان رفائيل" الإسبانية.

ووفقا للقصر الملكى "زارزويلا" فإنه يتعين على وليتي العهد الأميرة ليونور ( 14 عامًا) وشقيقتها الأميرة صوفيا (13 عامًا) البقاء في المنزل لمدة أسبوعين، إضافة إلى جميع التلاميذ الآخرين في مدرسة سانتا ماريا دي لوس روساليس.

حثت المدرسة أولياء أمور الطلاب في تلك الدورة على عدم إرسالهم إلى الفصل لمدة 14 يومًا القادمة وأفادت للوقاية ، لن يذهب ليونور ولا صوفيا - طالب في دورة أخرى - إلى المدرسة في تلك الفترة .

وأكد القصر الملكى أن الملكة ليتيزيا والملك فيليبى السادس لن يعلقا جدول أعمالهم فى الوقت الحالى،وكانت الدراسة قد تم استئنافها فقط الأسبوع الماضي بعد عطلة استمرة لمدة ستة أشهر بسبب الجائحة، وكانت البنتان في المدرسة الجمعة الماضية.

وكان ثمانية ملايين طفل إسباني قد عادوا لفصولهم الدراسية الأسبوع الماضي، لكن بعض المدارس أغلقت أبوابها أو بعض فصولها بعدما أظهرت الاختبارات إصابة التلاميذ بفيروس كورونا.

وسجلت إسبانيا 4708 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المسبب لهذا المرض ، ليرتفع الإجمالي إلى 566326 إصابة، وهو أعلى عدد من الإصابات في غرب أوروبا، كما زاد إجمالي عدد الوفيات بالمرض إلى 29747 حالة وفاة.

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