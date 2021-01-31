كوريا الجنوبية تمدد الإجراءات لمواجة تفشي كورونا أسبوعين إضافيين

مددت الحكومة الكورية الجنوبية اليوم فترة مستويات التباعد الاجتماعي والقيود المعمول بها حاليا لأسبوعين إضافيين حتى 12 فبراير لمكافحة فيروس كورونا المستجد. وقال رئيس الوزراء الكوري الجنوبي جيونغ سيه-غيون في اجتماع للاستجابة لفيروس كوفيد-19 اليوم إن الموجة الثالثة من الفيروس التي كانت تتباطأ لفترة قصيرة، تهدد أماكن الحياة اليومية مثل مستشفيات وأماكن عمل ومنشآت رياضية وغيرها بعد ظهور الإصابات الجماعية انطلاقا من منشآت تعليمية في الأسبوع الماضي.

وتقع منطقة العاصمة وضواحيها تحت المستوى 2.5، وهو ثاني أعلى مستوى في نظام من خمسة مستويات، وتبقى بقية المناطق في الدولة تحت المستوى 2، فيما يتم تطبيق الحظر المفروض على التجمعات الخاصة لخمسة أشخاص أو أكثر في جميع أنحاء البلاد.

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