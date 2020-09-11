اختبر الجيش الإيراني صاروخي "كروز" بحريين ضمن اليوم الثاني من مناورات "ذو الفقار99" جنوبي البلاد وقال الجيش إن صاروخ "كروز" أرض – بحر من طراز "قادر" أصاب أهدافا سطحية بحرية على بعد أكثر من 200 كم ودمرها بنجاح وأضاف أنه تم إطلاق صاروخ "كروز" آخر من طراز "نصر" من سفينة حربية وأصاب أهدافا بحرية سطحية.

وقال المتحدث باسم المناورات، شهرام إيراني، إن المنظومات الصاروخية أرض – بحر التابعة للقوات البحرية في الجيش منتشرة في كل أنحاء سواحل البلاد الجنوبية وأضاف المتحدث أن الجيش يمتلك أنواعا مختلفة من صواريخ "كروز" البحرية وبمختلف المديات، مؤكدا أن لديه قدرات إطلاق نيران صاروخية مؤثرة ووحدات سطحية وتحت سطحية.

وأشار إيراني إلى أن هناك العديد من العمليات لم يتم الإعلان عنها في المناورات لدواع أمنية وكانت طهران كشفت الشهر الماضي عن صاروخ "كروز" بحري يصل مداه أكثر من ألف كيلومتر أطلقت عليه اسم "الشهيد أبو مهدي المهندس".

وبدأ الجيش الإيراني أمس الخميس مناورات بحرية وجوية وبرية على مساحة مليوني كيلومتر مربع، من شرق مضيق هرمز إلى سواحل مكران وبحر عمان حتى شمال المحيط الهندي، وتتزامن المناورات مع استمرار الضغوط الأمريكية على طهران، وتوتر العلاقة مع الإمارات على خلفية تطبيعها العلاقات مع إسرائيل.

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