ترودو أول زعيم أجنبي يلتقي بايدن بعد تنصيبه رئيسا للولايات المتحدة

قال مكتب رئيس الوزراء الكندي إن جاستن ترودو والرئيس الأمريكي جو بايدن اتفقا على الاجتماع الشهر المقبل، عقب اتصال هاتفي تعهدا فيه بتوحيد الجهود لمكافحة كوفيد19 بأمريكا الشمالية.وقال مكتب ترودو في بيان إن الزعيمين "اعترفا بأن الأولوية الأساسية للبلدين هي إنهاء جائحة كوفيد -19 العالمية". كما ناقشا التعاون في مجال اللقاحات.من جهته قال مصدر بالحكومة الكندية طلب عدم الكشف عن هويته نظرا لحساسية الموقف، إنه ليس من الواضح ما إذا كان الاجتماع الشهر المقبل سيكون مباشرا أم افتراضيا.ومن جانبه قال البيت الأبيض إن الزعيمين شددا على "الأهمية الاستراتيجية للعلاقات الأمريكية الكندية" وناقشا التعاون على أجندة واسعة النطاق، بما في ذلك مكافحة كوفيد -19وحرص ترودو على تعزيز العلاقات مع الرئيس الأمريكي الجديد والتخلص من سنوات دونالد ترامب التي كثيرا ما شابها الاضطراب، وكان أول زعيم أجنبي يتحدث مع بايدن منذ تنصيبه يوم الأربعاء.

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