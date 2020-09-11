الصين تحدد سبب الانفجار قرب أحد الفنادق

ذكرت قناة التلفزيون المركزية الصينية، اليوم، أن سبب الحادث الذي وقع بالقرب من فندق في تشوهاي بمقاطعة قوانغدونغ، كان انفجار الغاز وقالت القناة: "وقع انفجار غاز هذا الصباح بالقرب من فندق في منطقة دومين. وتعرضت المباني التجارية والسكنية في المنطقة لأضرار متفاوتة" وقع الانفجار في حوالي الساعة 9.00 (4.00 بتوقيت موسكو)، وحتى الآن تم انتشال 3 مصابين، ونقل جميعهم إلى المستشفى.

وأشارت القناة، إلى أن فرق الإطفاء والإنقاذ تعمل في مكان الحادث. ولا تزال عملية البحث والإنقاذ مستمرة.

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