رئيس الوزراء البريطاني يدافع عن وحدة المملكة المتحدة

شدد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، على أهمية وحدة المملكة المتحدة في مكافحة فيروس كورونا، عشية زيارة إلى اسكتلندا التي ترتفع فيها نسبة التأييد لاستقلالها ولا تنظر رئيسة وزراء اسكتلندا، نيكولا ستورجون، بارتياح إلى هذه الزيارة معتبرة أنها غير مناسبة في أوج إجراءات حجر في البلاد للحد من انتشار كورونا وقال جونسون في بيان إن "الفوائد الكبيرة للتعاون في جميع أنحاء المملكة المتحدة لم تكن يوما واضحة كما هي عليه منذ بداية هذا الوباء. قمنا بتوحيد جهودنا لدحر الفيروس" تحدد كل مقاطعة طرق تصديها للأزمة الصحية في المملكة المتحدة التي تشهد موجة جديدة أكثر شدة لانتشار الفيروس وفرضت حجرا للمرة الثالثة ببرامج زمنية متفاوتة في كل من مكوناتها لكن جونسون أشار إلى أن الحكومة المركزية في لندن قدمت الدعم المالي لاسكتلندا خلال الأزمة ودعمت التوظيف هناك وكذلك الفحص والتطعيم ضد كوفيد-19.

وتأتي زيارة جونسون إلى اسكتلندا بينما عادت الدعوات إلى الاستقلال بقوة يغذيها "بريكست" الذي صوت غالبية الاسكتلنديين ضده، وبعد انتقادات كثيرة لإدارة الوباء من قبل لندن وترى رئيسة الحكومة الاسكتلندية أن الزيارة تشكل مخالفة للقيود المطبقة وليست "ضرورية" بينما يطلب من السكان البقاء في منازلهم وصرح المتحدث باسم جونسون بأن "رئيس الوزراء له الدور الأساسي في تمثيل الحكومة البريطانية شخصيا ومن الجيد أن يراه الناس وتكون المجتمعات قادرة على الوصول إليه في جميع أنحاء المملكة المتحدة، خصوصا أثناء الوباء".

المصدر: أ ف ب

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