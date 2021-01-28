جرحى بانفجار ضخم في مصنع للبارود بإقليم بيرم الروسي

أصيب 3 أشخاص في إقليم بيرم الروسي جراء انفجار في معمل للبارود صباح اليوم الخميس، بحسب ما ذكرته السلطات الأمنية في الإقليم وجاء في بيان نشر على الصفحة التابعة لوزارة الأمن في إقليم بيرم، " في الساعة 08.30 (06.30 بتوقيت موسكو)، تلقت الوحدات رسالة حول انطلاق وحدات الإطفاء والإنقاذ إلى شارع غالبيرينا في منطقة المصنع في الإقليم، حيث شارك العشرات من عناصر الإطفاء ورجال الطوارئ وتمكنوا من إخماد الحريق" وتابع البيان، وجراء الحادث أصيب ثلاثة أشخاص وتم نقلهم إلى المستشفى، ويتم حاليا التحقيق في ظروف الحادث.

المصدر: نوفوستي

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