انفجار في مدينة بنش بريف إدلب السورية

جُرح عدد من الأشخاص بانفجار وُصف بالعنيف هز مدينة بنش في ريف محافظة إدلب السورية التي تسيطر عليها فصائل موالية لتركيا.وذكرت وسائل إعلام محلية أن الانفجار وقع في محل لبيع الأسلحة في الحي الشمالي من البلدة، ولم ترد أي معلومات عن قتلى جراء الانفجار، أو أسبابه.