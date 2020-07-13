ولاية فيكتوريا الأسترالية تسجل 177 اصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت السلطات الصحية في ولاية فيكتوريا الأسترالية اليوم الاثنين تسجيل 177 حالة اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية. وذكرت وكالة الأنباء الأسترالية أن حالة واحدة كانت في فندق للحجر الصحي و 151 حالة تحت الفحص، علاوة على 25 حالة على صلة بحالات اصابة معروفة. ويأتي العدد الجديد بعد أن شهدت الولاية أياما تجاوزت فيها حالات الاصابة حاجز 200 اصابة يوميا.

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