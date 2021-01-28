وزير الخارجية الأميركي يبحث مع نظيره الفرنسي عدداً من القضايا المشتركة

بحث وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكين، في اتصال هاتفي اليوم مع وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، سبل تعزيز العلاقة بين البلدين.واتفق الجانبان على مواصلة التعاون بين الولايات المتحدة وفرنسا في منطقة الساحل لضمان الاستقرار السياسي والاقتصادي في المنطقة.وشدد بلينكين، على رغبة الولايات المتحدة في العمل مع فرنسا، والشركاء الآخرين لمواجهة التحديات المشتركة بما في ذلك جائحة كورونا.وأكد التزام الولايات المتحدة تجاه حلف شمال الأطلسي، والتزامات الدفاع الجماعي للولايات المتحدة.

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