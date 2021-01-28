شدد وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، يوم الأربعاء، على ضرورة مواصلة مكافحة تنظيم "داعش"، خلال أول مكالمة هاتفية مع نظيره الأميركي أنتوني بلينكن.وأشار لودريان إلى أهمية مواصلة الجهود المشتركة لمكافحة الإرهاب في الشرق الأوسط وكذلك في منطقة الساحل، وفق ما نقلته وكالة "فرانس برس".من جهته، أبرز بلينكن رغبة بلاده في "مواصلة التعاون الوثيق مع فرنسا في مكافحة المتطرفين بمنطقة الساحل في إفريقيا". وكان الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب خفض الحضور العسكري الأميركي في العراق إلى 2500 عنصر قبيل تنصيب خلفه جو بايدن.وتخشى فرنسا من تعزز قوة تنظيم "داعش" الذي تشارك في مكافحته ضمن تحالف دولي تقوده واشنطن.ويوفر الجيش الأميركي لعملية "برخان" الفرنسية في الساحل دعما استخباراتيا مهما، لا سيما بواسطة الطائرات المسيرة، وعمليات إعادة التزود بالوقود في الجو وعمليات نقل لوجستي.وكانت إدارة ترامب قد عبرت بداية 2020 عن اعتزامها خفض الحضور العسكري في إفريقيا، ما أثار خشية فرنسا من تقليص الدعم الأميركي لها في المنطقة.

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