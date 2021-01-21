الرئيس الأمريكي يعيّن قائمين بأعمال وزارة الخارجية ووكالة الاستخبارات

وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم، ثلاثة مراسيم بالكونغرس، في أول يوم لرئاسته، تشمل إعلان التنصيب وتعيينات حكومية، بعد وقت قصير مع إعلان البنتاغون تولي دايفيد نوركويست مهام القائم بأعمال وزير الدفاع.وعيّن الرئيس الأمريكي دان سميث قائماً بأعمال وزارة الخارجية، وديفيد كوهين قائما بأعمال مدير وكالة الاستخبارات المركزية سي آي أيه.وكان بايدن قد أدى اليمين الدستورية ليصبح الرئيس الـ46 للولايات المتحدة في حفل تنصيب رسمي أقيم الليلة بمبنى الكونغرس، بحضور شخصيات سياسية ورؤساء سابقين.

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