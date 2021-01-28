الرئيس الأمريكي يتخذ إجراءات جديدة للحد من تغير المناخ

وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم على مجموعة جديدة من الإجراءات التنفيذية للتصدي للتغير المناخي.و تشمل الإجراءات وقف إصدار عقود جديدة تتعلق بمشروعات النفط والغاز على أراض اتحادية وقطع الدعم عن استخراج الوقود الأحفوري. وقال بايدن في مراسم بالبيت الأبيض "أرى أننا تأخرنا طويلا جدا بالفعل في التعامل مع أزمة المناخ هذه"، مشيرا إلى المخاطر التي تحدق بالبلاد من عواصف تزداد عنفا لحرائق غابات لفيضانات وموجات جفاف مرتبطة بتغير المناخ إضافة إلى تلوث الهواء نتيجة حرق الوقود الأحفوري.وكشف بايدن عن "نهج حكومي شامل" لوضع أوجه القلق المتعلقة بالتغير المناخي في قلب الأمن القومي للولايات المتحدة وسياستها الخارجية وتخطيطها الداخلي.

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