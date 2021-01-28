أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي، أن الولايات المتحدة تطالب بإجراء تحقيق دولي "متين وواضح" في أصول جائحة كورونا في الصين. وفي تصريح لها، قالت بساكي: "من الضروري أن نصل إلى حقيقة كيفية ظهور الفيروس وانتشاره في جميع أنحاء العالم". وأعربت عن قلقها البالغ بشأن "المعلومات الخاطئة" من بعض المصادر في الصين. وأضافت أن الولايات المتحدة تخصص قسما كبيرا من مواردها لـ"فهم ما حدث". وأشارت إلى أن واشنطن ستعتمد على المعلومات التي تم جمعها وتحليلها من قبل استخباراتها، لافتة إلى أنها ستعمل أيضا مع الحلفاء لتقييم "مصداقية" أي تقرير خارجي.

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