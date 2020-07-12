طائرات مجهولة تستهدف سد النهضة الأثيوبي

كشفت تقارير معلوماتية وجود نية لدى الحكومة الأثيوبية بتحويل ملف سد النهضة الى حملة ممنهجة واحاطته بالأكاذيب لكسب تعاطف المجتمع الدولى . وأكدت التقارير أن هذه المحاولات ستبدأ بزعم وجود طائرات بدون طيار تحوم فوق المجال الجوى لجسم السد استعدادا لضربه بطائرات مفخخة من نفس النوع . وكانت وسائل إعلام أجنبية قد كشفت أن إثيوبيا ستشرع في ملء خزان سد النهضة، على الرغم من أن المباحثات حول قواعد الملء والتشغيل مع مصر والسودان لم تسفر عن أي اتفاق حتى الأن. ووفقا لموقع قناة "Africanews"، قال رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في خطاب أمام البرلمان الإثيوبي الثلاثاء الماضي، إنه "إذا لم تملأ إثيوبيا السد فسيعني ذلك أننا قد وافقنا على هدمه".

وأضاف آبي أحمد أن "موجة الاحتجاجات الأخيرة التي ضربت البلاد، بسبب مقتل المغني هاشالو هونديسا، لن تمنع الحكومة من المضي في خطة ملء السد". واتهم آبي أحمد "أطرافا تسعى إلى تخريب مشروع التحول الديمقراطي في إثيوبيا بالوقوف وراء الاحتجاجات". وتابع "إذا أصبحت إثيوبيا مثل سوريا وليبيا، فسيخسر الجميع".

وأعلنت وزارة الري والموارد عن انتهاء محادثات "سد النهضة" على التوالي، دون اتفاق بين الأطراف الثلاثة، وبحضور المراقبين والخبراء من الاتحاد الأفريقي والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. وقالت في وقت سابق، إن "الإثيوبيين لو كانوا صادقين لوقعوا على أي اتفاق تم من قبل، لكنهم يطلقون تصريحات إعلامية للاستهلاك وتضييع الوقت، وكلما اقتربنا من لحظة التوقيع على اتفاق يتنصلون من التزاماتهم".

وكان رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، قال إن بلاده سوف تبدأ ملء خزان سد النهضة للاستفادة من موسم الأمظار الغزيرة، مشددا على أنه لن يلحق بمصر أي ضرر. يشار إلى أن مصر تقدمت بطلب إلى مجلس الأمن الدولي حول سد النهضة، تدعوه فيه للتدخل من أجل تأكيد أهمية مواصلة الدول الثلاث مصر وإثيوبيا والسودان التفاوض بحسن نية. وأكدت مصر إنها ترغب في التوصل إلى حل عادل ومتوازن لقضية سد النهضة الإثيوبي، وعدم اتخاذ أية إجراءات أحادية قد يكون من شأنها التأثير على فرص التوصل إلى اتفاق.

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