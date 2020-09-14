تراجع إصابات كورونا بعد زيادة قياسية السبت فى فرنسا

سجلت السلطات الصحية الفرنسية اليوم الأحد 7183 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، بعد زيادة قياسية في الإصابات أمس السبت بلغت 10561 حالة.

وذكرت وزارة الصحة في تحديث يومي على موقعها الإلكتروني أن عدد المنقولين إلى المستشفيات للعلاج من "كوفيد-19" ارتفع خلال الأسبوع الماضي إلى 2464 مقابل 2432 في إحصاء أمس السبت.

وتواجه فرنسا قفزة في حالات الإصابة بفيروس كورونا مما حدا بالحكومة يوم الجمعة إلى التعهد باتخاذ خطوات للإسراع بالفحوص وتشديد الإجراءات في المناطق مرتفعة الإصابة لتجنب العودة إلى إجراءات العزل العام التي فرضت في وقت سابق من العام الجاري.

قد يهمك ايضا :

تسجيل أكثر من 40 ألف إصابة و807 وفيات جديدة بكورونا فى الولايات المتحدة

البرازيل تسجل 415 وفاة ونحو 15 ألف إصابة جديدة بكورونا