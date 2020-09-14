البرازيل تسجل 415 وفاة ونحو 15 ألف إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية يوم الأحد تسجيل 415 وفاة و14768 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.وسجلت البرازيل حتى الآن 131625 وفاة وأربعة ملايين و330455 إصابة مؤكدة بالفيروس.وتحتل البرازيل المركز الثاني بعد الولايات المتحدة بعدد الوفيات والإصابات.

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