تشويه تمثال تشرشل في لندن

تعرض تمثال رئيس الوزراء البريطاني الأسبق ونستون تشرشل في لندن للتشويه من جديد، حيث كتب المحتجون على قاعدة التمثال كلمة "عنصري" .وأعلنت شرطة لندن عن اعتقال شخص في ساحة البرلمان للاشتباه بإلحاقه أضرارا بالتمثال وجرت في لندن يوم الخميس فعاليات احتجاجية لنشطاء حركة Extinction Rebellion ("التمرد ضد الانقراض") المعنية بحماية البيئة.ويأتي ذلك بعد 3 أشهر من تعرض التمثال للتشويه أثناء الاحتجاجات ضد العنصرية تحت شعار "حياة السود مهمة"، التي طالت العديد من التماثيل للشخصيات التاريخية التي اعتبرها المحتجون على صلة بالعنصرية.

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