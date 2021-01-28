بايدن وسوغا يؤكدان على ضرورة نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوغا في اتصال هاتفي، اليوم الأربعاء، على ضرورة نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية. وجاء في بيان للبيت الأبيض في أعقاب الاتصال بين الزعيمين، أنهما "بحثا قضايا أمن المنطقة، بما في ذلك الصين وكوريا الشمالية. وأكدا على ضرورة نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية بشكل كامل، وحل قضية الاختطافات". وبحث بايدن مع سوغا أيضا "التحالف الأمريكي – الياباني وأكدا أهميته باعتباره حجر الزاوية للسلام والازدهار في منطقة المحيطين الهندي والهادئ"، حسب البيان. وناقش الزعيمان "تمسك الولايات المتحدة بحماية اليابان بموجب المادة الخامسة من الاتفاق الأمني بينهما، الذي يشمل جزر سينكاكو" الواقعة في بحر الصين الشرقي، والتي يدور الخلاف بشأنها بين اليابان والصين. كما أكد بايدن وسوغا عزمهما العمل معا على "كبح وباء كوفيد-19 والتعامل مع تغير المناخ" وتفعيل "القيم المشتركة" للبلدين والأمن الدولي.

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