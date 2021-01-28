بوليفيا تخطط للحصول على الدفعة الأولى من لقاح كورونا الروسي في 28 يناير

أعلنت وزارة الخارجية البوليفية أن البلاد ستحصل على الدفعة الأولى من لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا يوم 28 يناير الجاري. يذكر أن روسيا وبوليفيا اتفقتا على توريد اللقاح الروسي لبوليفيا في ديسمبر الماضي. وأعلن الرئيس البوليفي لويس أرسي أن بلاده ستحصل على 5.2 مليون جرعة من اللقاح الروسي. ومن المتوقع أن تضم الدفعة الأولى 1.7 مليون جرعة من اللقاح. ومن المقرر إتمام التوريدات في مايو 2021.

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