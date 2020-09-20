غرامة مخالفة إجراءات مكافحة كورونا في بريطانيا قد تصل إلى 10 آلاف جنيه استرليني
آخر تحديث GMT04:25:36
العرب اليوم -
العرب اليوم -
أخبار » أخبار عالمية

غرامة مخالفة إجراءات مكافحة كورونا في بريطانيا قد تصل إلى 10 آلاف جنيه استرليني

العرب اليوم -

العرب اليوم - غرامة مخالفة إجراءات مكافحة كورونا في بريطانيا قد تصل إلى 10 آلاف جنيه استرليني

فيروس كورونا
لندن_العرب اليوم

 أفادت وسائل إعلام أبريطانية بأن حكومة المملكة المتحدة ستشدد بشكل صارم الإجراءات العقابية بحق المخالفين للقيود المفروضة بهدف الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.وأكدت صحيفة "تلغرام" في تقرير نشرته أمس السبت أن القواعد الجديدة التي من المتوقع أن تدخل حيز التنفيذ اعتبارا من الأسبوع القادم (وخاصة يوم الثلاثاء) ستقضي بفرض غرامة مالية بقيمة ألف جنيه استرليني (أي 1.3 ألف دولار) على المواطنين الذين يخالفون التوجيهات الصحية للمرة الأولى (مقابل 100 جنيه حاليا)، لتصل هذه الغرامة 10 آلاف جنيه (13 ألف دولار) بالنسبة لمن يكرر مخالفته.


وكما ستطبق هذه الغرامة المشددة أيضا على مرتكبي مخالفات جسيمة، وخاصة من يتجاهل طلب السلطات دخول الحجر الصحي بموجب برنامج "الفحص والتتبع" الرامي للحد من تفشي كورونا في البلاد.وذكرت الصحيفة أن الشرطة البريطانية ستبادر في تطبيق التشديد، بدءا من المناطق الأكثر انتشارا للعدوى بغية التأكد من التزام المواطنين بالقواعد الصحية، كما سيُطلب من السكان المحليين إبلاغ السلطات بشبهاتهم حول مخالفات مفترضة يرتكبها جيرانهم.وأكدت وسائل إعلام بريطانية أخرى، منها وكالة "رويترز" وقناة "سكاي نيوز" صحة هذا الخبر.

وأشارت "سكاي نيوز" إلى تقرير لفريق المستشارين العلميين الحكوميين المعروف بـSAGE ينص على أن 20% فقط من الذين ظهرت عليهم أعراض الإصابة بكورونا في إنجلترا حتى أواخر أغسطس دخلوا الحجر الصحي المنزلي الإلزامي.وذكرت "تلغراف" أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون استعرض أمس السبت خيارات التعامل مع إعادة ارتفاع وتيرة تفشي كورونا في البلاد، وأبلغه مستشاروه الصحيون بأن عدم التزام المواطنين بإجراءات العزل أدى إلى خروج الجائحة عن السيطرة من جديد.

ونقلت الصحيفة عن كبير الأطباء في إنجلترا، كريس ويتي، وكبير المستشارين العلميين للحكومة، باتريك فالانس، قولهما إن المملكة المتحدة تعد بين أسوأ الدول في أوروبا من حيث مستوى وفاء المواطنين بالتوجيهات الصحية.وأقر جونسون الجمعة بأن الموجة الثانية من كورونا في بريطانيا باتت أمرا لا مفر منه، لكن الحكومة تحاول تجنب سيناريو الإغلاق الشامل الثاني، خوفا مما سيجلبه هذا الخيار من عواقب اقتصادية وخيمة

قد يهمك أيضا:

معظم أقاليم ايران بوضع صحي خطير والوفيات تجاوزت 24 ألفا
كورونا يضرب لبنان بقوة الإصابات اليومية تقترب من 800 حالة

أخبار عالمية
arabstoday

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

غرامة مخالفة إجراءات مكافحة كورونا في بريطانيا قد تصل إلى 10 آلاف جنيه استرليني غرامة مخالفة إجراءات مكافحة كورونا في بريطانيا قد تصل إلى 10 آلاف جنيه استرليني



أخبار ذات صلة

GMT 02:16 2020 الأحد ,20 أيلول / سبتمبر

البرازيل تسجل 33057 إصابة و739 وفاة جديدة بكورونا
العرب اليوم - البرازيل تسجل 33057 إصابة و739 وفاة جديدة بكورونا

GMT 02:11 2020 الأحد ,20 أيلول / سبتمبر

في انتظار الصفقة مع "أوراكل" الولايات المتحدة تؤجل حظر "تيك توك"
العرب اليوم - في انتظار الصفقة مع "أوراكل" الولايات المتحدة تؤجل حظر "تيك توك"

GMT 02:07 2020 الأحد ,20 أيلول / سبتمبر

مقتل 15 شخصا على الأقل بسقوط حافلة في نهر جنوب شرق نيجيريا
العرب اليوم - مقتل 15 شخصا على الأقل بسقوط حافلة في نهر جنوب شرق نيجيريا

GMT 01:52 2020 الأحد ,20 أيلول / سبتمبر

ترامب قال روسيا والصين تحسدان الولايات المتحدة بسبب أسلحتها
العرب اليوم - ترامب قال روسيا والصين تحسدان الولايات المتحدة بسبب أسلحتها

GMT 00:46 2020 الأحد ,20 أيلول / سبتمبر

شرطة لندن تفرق متظاهرين يحتجون على إجراءات العزل العام
العرب اليوم - شرطة لندن تفرق متظاهرين يحتجون على إجراءات العزل العام

المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية

تعُدّ واحدة من أكثر النجمات أناقة في الوطن العربي

موديلات فساتين باللون الأبيض مستوحاة من إطلالات درة زروق تعرفي عليها

القاهره_العرب اليوم

موديلات فساتين باللون الابيض كانت ومازالت أحد أبرز صيحات الموضة، وقد شاهدناها ضمن مختلف مجموعات دور الأزياء العالمية لهذا الموسم بتصاميمها الرسمية والكاجوال على حد سواء، وهذا النوع من الفساتين يناسب مختلف النساء ولاسيما السمراوات وقد جمعنا لك اليوم موديلات فساتين باللون الابيض مستوحاة من اطلالات درة زروق.وتعتبر درة زروق واحدة من أكثر النجمات أناقة في الوطن العربي واطلالاتها دائماً ما تكون مدروسة بعناية بحيث أتها تختار الزي المناسب للمكان المناسب، كما أنها حريصة أيضاً على اعتماد القصات المناسبة لشكل قوامها والألوان المناسبة لبشرتها وشعرها والأبيض من الألوان المفضلة بالنسبة للنجمة، حيث كثيراً ما نشاهدها فيه في تنسيقات رسمية وكاجوال على حد سواء. واليوم جمعنا بالصور موديلات فساتين باللون الابيض مستوحاة من اطلالات درة ز...المزيد

آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 01:26 2020 الأحد ,20 أيلول / سبتمبر

أفخم موديلات فساتين الزفاف المرصعة بالأحجار الكريمة تعرّفي عليها
العرب اليوم - أفخم موديلات فساتين الزفاف المرصعة بالأحجار الكريمة تعرّفي عليها

GMT 00:12 2020 الأحد ,20 أيلول / سبتمبر

6 أنشطة مهمة عند زيارة حديقة "الملك فهد" في السعودية اكتشفها بنفسك
العرب اليوم - 6 أنشطة مهمة عند زيارة حديقة "الملك فهد" في السعودية اكتشفها بنفسك

GMT 00:56 2020 الأحد ,20 أيلول / سبتمبر

أخطاء عليكِ الابتعاد عنها في ديكور ورق جدران منزلكِ
العرب اليوم - أخطاء عليكِ الابتعاد عنها في ديكور ورق جدران منزلكِ

GMT 02:27 2020 الأحد ,20 أيلول / سبتمبر

"البيت الأبيض" يُحبط محاولة لتسميم ترامب والمكتب الفيدرالي يُحقق في الأمر
العرب اليوم - "البيت الأبيض" يُحبط محاولة لتسميم ترامب والمكتب الفيدرالي يُحقق في الأمر

GMT 02:35 2020 الأحد ,20 أيلول / سبتمبر

أنصار جيمي أوكيسون يهدّدون مذيعة سويدية وأطفالها بالقتل
العرب اليوم - أنصار جيمي أوكيسون يهدّدون مذيعة سويدية وأطفالها بالقتل

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 17:49 2020 الأربعاء ,16 أيلول / سبتمبر

مقطع فيديو على موقع عالمي يرسل هدير الهادي إلى الجنايات في مصر
العرب اليوم - مقطع فيديو على موقع عالمي يرسل هدير الهادي إلى الجنايات في مصر

GMT 11:45 2020 الجمعة ,18 أيلول / سبتمبر

وفاة اللاعب محمد عطوي بعد إصابته برصاصة في الرأس
العرب اليوم - وفاة اللاعب محمد عطوي بعد إصابته برصاصة في الرأس

GMT 18:01 2018 الثلاثاء ,11 كانون الأول / ديسمبر

5 وضعيات للجماع لن تصدقي تأثيرها على علاقتكما الجنسية
العرب اليوم - 5 وضعيات للجماع لن تصدقي تأثيرها على علاقتكما الجنسية

GMT 00:35 2020 الإثنين ,14 أيلول / سبتمبر

تعرف على أفضل حدائق "هامبورغ" الألمانية التي تستحق الزيارة
العرب اليوم - تعرف على أفضل حدائق "هامبورغ" الألمانية التي تستحق الزيارة

GMT 14:46 2020 الأحد ,13 أيلول / سبتمبر

رئيس "كاف" يُشيد باحتفال محمد صلاح بهدفه على طريقة مؤمن زكريا
العرب اليوم - رئيس "كاف" يُشيد باحتفال محمد صلاح بهدفه على طريقة مؤمن زكريا

GMT 05:21 2020 الإثنين ,14 أيلول / سبتمبر

"البنك الأوروبي" يُطالب " اليورو" بالإنفاق للحد من البطالة
العرب اليوم - "البنك الأوروبي" يُطالب " اليورو" بالإنفاق للحد من البطالة

GMT 04:20 2020 الخميس ,10 أيلول / سبتمبر

الصين تُخطط لإطلاق سيارة جديدة تُنافس "فورد إف 150"
العرب اليوم - الصين تُخطط لإطلاق سيارة جديدة تُنافس "فورد إف 150"

GMT 08:20 2020 الثلاثاء ,08 أيلول / سبتمبر

مُسارعة الشيعي للمطالبة بالاحتفاظ بوزارة المال اللبنانية تُثير لغطًا كبيرًا
العرب اليوم - مُسارعة الشيعي للمطالبة بالاحتفاظ بوزارة المال اللبنانية تُثير لغطًا كبيرًا

GMT 04:16 2020 الجمعة ,28 آب / أغسطس

"إل جي" تبتكر منقيًا للهواء يتم وضعه على الوجه للحماية من "كورونا"
العرب اليوم - "إل جي" تبتكر منقيًا للهواء يتم وضعه على الوجه للحماية من "كورونا"

GMT 01:53 2020 الثلاثاء ,08 أيلول / سبتمبر

أماكن في الرياض يمكن زيارتها باليوم الوطني السعودي الـ 90
العرب اليوم - أماكن في الرياض يمكن زيارتها باليوم الوطني السعودي الـ 90

GMT 04:41 2020 الثلاثاء ,08 أيلول / سبتمبر

الملك سلمان وبوتين يرحّبان بكيفية تنفيذ اتفاق "أوبك+"
العرب اليوم - الملك سلمان وبوتين يرحّبان بكيفية تنفيذ اتفاق "أوبك+"

GMT 16:18 2018 الأحد ,25 تشرين الثاني / نوفمبر

تعرف على أهمية "جوان كيلاس" في سيارتك
العرب اليوم - تعرف على أهمية "جوان كيلاس" في سيارتك

GMT 20:09 2020 الإثنين ,07 أيلول / سبتمبر

وزير الرياضة المصري يؤكد أن التحقيقات الأولية تُشير لاختفاء نسخة واحدة
العرب اليوم - وزير الرياضة المصري يؤكد أن التحقيقات الأولية تُشير لاختفاء نسخة واحدة

GMT 11:16 2015 الجمعة ,20 آذار/ مارس

تعرفي على طرق علاج العظيم عند الأطفال
العرب اليوم - تعرفي على طرق علاج العظيم عند الأطفال

GMT 01:37 2020 الجمعة ,28 آب / أغسطس

السيسي يتفقد نماذج حديثة من السيارات المصنعة محليًا تعمل بالغاز الطبيعي
العرب اليوم - السيسي يتفقد نماذج حديثة من السيارات المصنعة محليًا تعمل بالغاز الطبيعي

GMT 04:46 2020 الثلاثاء ,01 أيلول / سبتمبر

عالم فلك يقيم خطورة الكويكب الذي يقترب من الأرض
العرب اليوم - عالم فلك يقيم خطورة الكويكب الذي يقترب من الأرض

GMT 06:55 2020 الإثنين ,31 آب / أغسطس

تحذيرات من ثغرة برمجية قد تهدد ملايين هواتف آيفون حول العالم
العرب اليوم - تحذيرات من ثغرة برمجية قد تهدد ملايين هواتف آيفون حول العالم

GMT 04:33 2020 الثلاثاء ,01 أيلول / سبتمبر

تقرير يرصد إمكانية تفوّق سيارات تسلا على جيب جراند شيروكي
العرب اليوم - تقرير يرصد إمكانية تفوّق سيارات تسلا على جيب جراند شيروكي

GMT 05:02 2020 الخميس ,27 آب / أغسطس

نصائح مهمة لتنمية حسابك على "انستغرام" تعرف عليها
العرب اليوم - نصائح مهمة لتنمية حسابك على "انستغرام" تعرف عليها

GMT 22:27 2020 الثلاثاء ,25 آب / أغسطس

تسلا تقترب من تحقيق حلم الطائرات الكهربائية
العرب اليوم - تسلا تقترب من تحقيق حلم الطائرات الكهربائية

GMT 09:17 2019 الخميس ,01 آب / أغسطس

تعيش أجواء إيجابية ومهمة في حياتك المهنية والعاطفية
العرب اليوم - تعيش أجواء إيجابية ومهمة في حياتك المهنية والعاطفية

GMT 06:02 2020 الجمعة ,31 تموز / يوليو

أزمة فواتير الطاقة تتفاقم في تونس مع تهديدات بقطع الإمدادات
العرب اليوم - أزمة فواتير الطاقة تتفاقم في تونس مع تهديدات بقطع الإمدادات
 
syria-24

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2020 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2020 ©

Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab