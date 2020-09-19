إسرائيل تسجل 3815 إصابة و25 وفاة جديدة بفيروس كورونا

أفادت وزارة الصحة الإسرائيلية بتسجيل 3815 إصابة و25 وفاة جديدة بفيروس كورونا، بالتوازي مع إعلان السلطات إجراءات جديدة للإغلاق العام بسبب تسارع انتشار المرض.

وذكرت وزارة الصحة الإسرائيلية، في إحصائية جديدة نشرتها الجمعة، أن حصيلة الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19" ارتفعت خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 3815 لتصل إلى مستوى 179071 حالة.

وأوضحت الإحصائية أن 47851 حالة تعتبر ناشطة وبينها 581 حرجة، مشيرة إلى أن عدد الموصولين بأجهزة التنفس الاصطناعي يبلغ 158 شخصا.

ورصدت وزارة الصحة خلال اليوم الماضي 25 وفاة جراء فيروس كورونا ليبلغ عدد ضحايا الجائحة في إسرائيل حتى الآن نقطة 1196 شخصا.

كما أفادت بتسجيل 3695 حالة شفاء ليصل عدد المتعافين من المرض إلى 130024 شخصا.

ورصدت إسرائيل خلال الأسابيع الأخيرة ارتفاعات غير مسبوقة لعدد الإصابات والوفيات جراء فيروس كورونا المستجد، ما دفع السلطات إلى إعلان حالة الإغلاق للمرة الثانية في أول سابقة من نوعها عالميا، ودخلت الإجراءات الجديدة حيز التنفيذ الجمعة وستستمر مدة 3 أسابيع مع إمكانية التمديد.

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