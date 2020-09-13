أرمينيا تتهم تركيا بنقل مقاتلين أجانب إلى أذربيجان

اتهم وزير خارجية أرمينيا زوهراب مناتساكانيان السلطات التركية، بنقل مقاتلين أجانب إلى أذربيجان المجاورة.وجاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده مناتساكانيان مع نظيره المصري سامح شكري في إطار زيارته الحالية للقاهرة.اتهام مناتساكانيان لأنقرة، جاء ردا على تصريح للرئيس التركي رجب طيب أردوغان في يوليو الماضي قال فيه: "لن نتردد أبدا في التصدي لأي هجوم على حقوق وأراضي أذربيجان".واعتبرت أرمينيا هذا التصريح تهديدا ضمنيا تركيا باستخدام القوة في النزاع القائم مع أذربيجان حول إقليم قره باغ الجبلي.

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