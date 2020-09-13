بدء جلسة المباحثات بين سامح شكري ووزير خارجية أرمينيا

بدأت، منذ قليل، بمقر وزارة الخارجية في القاهرة، جلسة مباحثات ثنائية بين وزير الخارجيةسامح شكري ، ونظيره وزير خارجية جمهورية أرمينيا زوهراب مناتساكانيان، يعقبها مؤتمر صحفي.

وأشاد وزير الخارجية الأرميني زوهراب مناتساكانيان، أمس السبت، بمساهمة الجالية الأرمينية في مصر في الحفاظ على الهوية الوطنية والتراث الثقافي والتاريخي، مشددا خلال لقائه بأبناء الجالية على هامش زيارته للقاهرة، على الدور الهام للجالية الأرمينية في بناء جسور بين الدولتين والشعبين الصديقين.ومن المقرر أن يلتقي الضيف الأرميني بعدد من كبار المسئولين المصريين وممثلي الجالية الأرمينية بالإسكندرية