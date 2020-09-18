كوريا الجنوبية تقدم مساعدات للسودان بقيمة 300 ألف دولار

أعلنت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية أن بلادها قررت إرسال مساعدات إنسانية إلى السودان قيمتها 300 ألف دولار لدعمه في مواجهة الخسائر التي سببته له الفيضانات.وأوضحت الوزارة أنها تسعى لتتضمن المساعدات أقراص تطهير المياه والبطانيات، من بين مواد إغاثة أخرى، وتعزيز جهود مكتب الأمم المتحدة لشؤون الإغاثة في هذا البلد الذي يعاني من أضرار كبيرة خلفتها الفيضانات الناجمة عن تهاطل أمطار غزيرة منذ منتصف شهر يوليو الماضي.يذكر أن 17 ولاية من بين الولايات الـ 18 في السودان تضررت من هذه الكارثة الطبيعية منذ بدايتها إلى غاية السادس من شهر سبتمبر الجاري. وقد أودت بحياة 99 شخصا، وأجبرت 500 ألف آخرين على النزوح، ودمرت 100 ألف مسكن.

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