وزير الخارجية اليمني أكد أنه لا تطبيع مع إسرائيل إلا بإعادة الحقوق للفلسطينيين

أكد وزير الخارجية اليمني محمد الحضرمي وقوف اليمن إلى جانب فلسطين، مستبعدا التطبيع مع إسرائيل قبل إعادة حقوق الفلسطينيين. وجاء في تعليقه الذي نشرته على "تويتر" وزارة الخارجية اليمنية التابعة لحكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي: "سنظل في الجمهورية اليمنية دائما إلى جانب أشقائنا في دولة فلسطين حتى نيل حقوقهم غير القابلة للتصرف وعلى رأسها إقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشريف".وأضاف: "لا تطبيع إلا بإعادة الحقوق لأهلها وفقا لمبادرة السلام العربية".وجاء ذلك تعليقا على الإعلان عن التوصل إلى اتفاق السلام بين إسرائيل والبحرين بوساطة الولايات المتحدة.

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