الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة الأمير تركي بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود

أعلن الديوان الملكي السعودي اليوم عن وفاة صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود.وقال الديوان في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس"، أنه سيصلى على الفقيد غدا الأحد ,

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