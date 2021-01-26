الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة الأميرة طرفة بنت سعود

أعلن الديوان الملكي في المملكة العربية السعودية، الاثنين، وفاة الأميرة طرفة بنت سعود بن عبد العزيز.ذكرت ذلك صحيفة "سبق" السعودية، مشيرة إلى أن ذلك جاء في بيان صدر عن الديوان الملكي السعودي.وقال البيان: "انتقلت إلى رحمة الله تعالى الأميرة طرفة بنت سعود بن عبد العزيز آل سعود"، مضيفا: "سيصلى عليها - إن شاء الله - يوم الثلاثاء في مدينة الرياض". وقال البيان: "تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه، وأسكنها فسيح جناته".

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