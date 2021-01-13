الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة أمير من الأسرة الحاكمة

أعلن الديوان الملكي السعودي اليوم وفاة الأمير خالد بن عبدالله بن عبدالرحمن آل سعود.وذكر الديوان في بيان له اليوم إنه سيصلى على الفقيد غدا " الخميس ".وكان الديوان الملكي السعودي، أعلن الجمعة الماضية ، عن وفاة الأميرة طرفة بنت هذلول بن عبدالعزيز آل سعود.

والأمير خالد بن عبد الله بن عبد الرحمن آل سعود (1937)، أمير سعودي، ابن أخ الملك عبد العزيز وزوج ابنته الجوهرة.