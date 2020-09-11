تصدر وسم "بحرينيون يرفضون التطبيع" و"التطبيع خيانة"، قائمة الأكثر تداولا على موقع "تويتر" ومواقع التواصل الاجتماعي في البحرين، بالتزامن مع إعلان المنامة تطبيع العلاقات مع إسرائيل.وأرفق نشطاء التواصل الاجتماعي صورا ومقاطع فيديو ورسوما كاريكاتورية، كانت الأكثر تداولا للتعبير عن الإدانة والاستنكار، والرفض الحاصل لإعلان التطبيع، ورفض الدعوة الأمريكية لمملكة البحرين للمشاركة في مراسم التوقيع على اتفاقية السلام في البيت الأبيض في 15 سبتمبر الجاري.وأعلنت البحرين عن توصلها إلى اتفاق مع إسرائيل لتطبيع العلاقات، لتصبح الدولة الخليجية الثانية بعد الإمارات التي تطبع علاقاتها مع إسرائيل برعاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

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