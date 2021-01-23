سمو أمير القصيم يؤكد أهمية متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية الوقائية بالمنطقة

أكد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم, أهمية متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات والتعليمات المتخذة تجاه الوقاية من فيروس كورونا، مشيراً إلى أن توفر اللقاح لا يعني انتهاء الفيروس.وشدد سموه على جميع القطاعات في المنطقة بتطبيق العقوبات على من يتراخى بالالتزام بالاحترازات الوقائية والتعليمات المتخذة بهذا الصدد من قبل الدولة ـ أيدها الله ـ لمواجهة انتشار الفيروس والحد منه والقضاء عليه ـ بإذن الله ـ.

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