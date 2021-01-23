إيطاليا تسجل 13331 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت إيطاليا 13331 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19) و 488 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.وأشارت الصحة الإيطالية في بيان إلى ارتفاع إجمالي الإصابات لتبلغ 2,000,455 إصابةً، فيما بلغت حصيلة الوفيات في البلاد 85162 حالةً.