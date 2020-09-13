ملك البحرين يوجه رسالة خطية للعاهل السعودي

أعلنت وكالة الأنباء السعودية أن ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، بعث برسالة خطية اليوم الأحد للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز.وتسلم الرسالة الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، خلال استقباله بالرياض سفير مملكة البحرين لدى المملكة الشيخ حمود آل خليفة.وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها، إضافة إلى بحث مستجدات القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.ويأتي ذلك بعد يومين من إصدار البحرين وإسرائيل والولايات المتحدة بيانا مشتركا يؤكد توصل الطرفين البحريني والإسرائيلي إلى اتفاق سلام وتطبيع

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