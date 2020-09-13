ملك البحرين يوجه رسالة خطية للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز

بعث ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة برسالة خطية، اليوم الأحد، إلى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية.وتسلم الرسالة الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، خلال استقباله بالرياض سفير مملكة البحرين لدى المملكة، الشيخ حمود آل خليفة.وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها، إضافة إلى بحث مستجدات القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.ويأتي ذلك بعد يومين من إصدار البحرين وإسرائيل والولايات المتحدة بيانا مشتركا يؤكد توصل الطرفين البحريني والإسرائيلي إلى اتفاق سلام وتطبيع.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

الملك حمد بن عيسى يبعث برقية شكر إلى سمو الأميرة سبيكة بنت إبراهيم

الملك حمد بن عيسي يهنئ دوق لكسمبورغ الكبرى بذكرى اليوم الوطني