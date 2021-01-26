وزارة الخارجية الليبية ترحب بتعين كوبيتش مبعوثا أمميًا جديدًا

رحبت وزارة الخارجية الليبية بتعيين المبعوث الخاص الجديد للأمم المتحدة إلى ليبيا، يان كوبيتش، مؤكدة استعداد الوزارة للتعاون معه لإنجاح مهامه بالبعثة الأممية، وإرساء دعائم الأمن والاستقرار، وإنجاح مسيرة الحوار السياسي الليبي. وقالت الوزارة في بيان لها ، إنها «تستبشر خيرًا في المبعوث الجديد؛ لما يتمتع به من سمعة دولية طيبة»، مضيفة أنه «سياسي مخضرم، عمل كوزير لخارجية بلاده، سلوفاكيا، وأمينًا عامًّا لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، ورئيسًا للجنة وزراء المجلس الأوروبي». كما أشارت إلى شغله منصب رئيس لبعثة الأمم المتحدة فى كل من طاجيكستان وأفغانستان والعراق ولبنان، معقبة أنه كان لعمله «آثار إيجابية في مسيرة تلك الدول نحو السلام والاستقرار».

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