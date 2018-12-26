تبنى تنظيم "داعش" الهجوم الانتحاري الذي استهدف مقر وزارة خارجية حكومة الوفاق الوطني الليبي الثلاثاء في العاصمة الليبية طرابلس.

وحسب وسائل إعلام محلية، فإن الهجوم نفذه ثلاثة انتحاريين بأحزمة ناسفة وأسلحة رشاشة وتمكنوا من اقتحام مقر وزارة الخارجية الليبية وسط طرابلس، مما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة 18 آخرين.

وأدان المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا غسان سلامة الهجوم بشدة، وأكد أنه سيواصل العمل مع الشعب الليبي لمنع الإرهابيين من تحويل البلاد لملاذ ومسرح لإجرامهم، كما لقي هذا الهجوم إدانات واسعة على المستوى المحلي والدولي.

وأسفر الاعتداء عن مقتل مدير الإدارة الإسلامية إبراهيم الشائبي، والناطق باسم كتيبة ثوار طرابلس عبد الرحمن المزوغي