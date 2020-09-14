العراق تؤكد هجوم على معمل بنزين يودي بحياة حارس وجرح ثلاثة

أعلنت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق، اليوم الاثنين، أن مسلحين هاجموا معمل بنزين في محافظة كركوك شمالي البلاد.وقالت في بيان صحفي، إن "حراس معمل هدرجة وتحسين بنزين كركوك الأهلي خلف قرية كوركة جال، تعرضوا إلى إطلاق نار أدى إلى استشهاد أحد عناصر حماية الشركة وإصابة ثلاثة آخرين".وأضافت، أن "العجلة التي نقلت المصابين إلى المستشفى تعرضت إلى انفجار عبوة ناسفة على الطريق العام مما أدى إلى حدوث أضرار فيها".

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