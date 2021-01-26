نزاع بين رعاة لبنانيين والجيش الإسرائيلي على سبع بقرات

أعلن الجيش الإسرائيلي أن الأبقار التي عبرت الحدود من لبنان يوم الأحد الماضي ستتم إعادتها، وذلك بعد أن اتهم رعاة في قرية الوزاني اللبنانية الجنود الإسرائيليين بأخذ الأبقار. وقال الرعاة في قرية الوزاني، إن دوريات إسرائيلية أخذت سبع بقرات بعد أن توغلت يوم الأحد في المنطقة الرمادية بين السياج الفاصل و"الخط الأزرق"، الذي يشكل الحدود التي عينتها الأمم المتحدة. وقال كمال الأحمد، وهو أحد سكان القرية الحدودية وأحد الرعاة، إنه فقد ثلاث بقرات، مضيفا: "الأبقار ترعى منذ أكثر من عشرين عاما وهذه هي المرة الأولى التي يأخذها أحد". وقال مكتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إن الجيش لم يأخذ الأبقار. وأضاف: "ما حدث هو أن بضع بقرات عبرت السياج والخط الأزرق قادمة من الأراضي اللبنانية أثناء نشاط للجيش الإسرائيلي، تم بعده إغلاق البوابة". وتابع في بيان له: "الأبقار التي لا تزال في الأراضي الإسرائيلية ستتم إعادتها بما يتماشى مع قواعد السلطات المختصة".

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