أبقار عالقة على سطوح منازل في كوريا الجنوبية بسبب الفيضانات
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أبقار عالقة على سطوح منازل في كوريا الجنوبية بسبب الفيضانات

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الأبقار
سيول - العرب اليوم

علقت عشرات الأبقار على أسطح المنازل بسبب الفيضانات في كوريا الجنوبية، ما طرح تحديات كبيرة أمام فرق الإنقاذ بسبب ضخامة الكثير من هذه الحيوانات.وكانت رؤوس الماشية تطفو إلى الأعلى مع تصاعد مياه الفيضانات خلال اليومين الماضيين في مدينة غوريي الزراعية في جنوب البلاد، إلى أن بلغت بر الأمان على أسطح منازل ومبان وعندما انحسر الطوفان، وجدت الحيوانات نفسها عالقة في مكان مرتفع ورطب من دون سبيل للنزول.وأظهرت الصور ما يصل إلى تسعة من هذه الأبقار تقف على سطح منزل متضرر.

وقال أحد السكان لقناة "جي تي بي سي" التلفزيونية "كانت الأبقار تسبح مع ارتفاع منسوب المياه وقد شقت طريقها صعودا إلى السطح وبقيت هناك حتى بعد انحسار مياه الفيضانات" وقد أحضر عناصر الإنقاذ رافعة وأنزلوا الماشية واحدة تلو الأخرى من فوق أسطح المنازل، ورفعوها على حبال لكن بعد عودة الأبقار إلى حظائرها، ظهرت أعراض التهاب رئوي على الكثير منها، وفق ما أفاد طبيب بيطري متطوع في جهود الإغاثة وقد شهدت كوريا الجنوبية على مدى أسابيع هطول أمطار غزيرة تسببت في فيضانات واسعة النطاق، ما أودى بحياة 31 شخصا منذ بداية الشهر.

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أبقار عالقة على سطوح منازل في كوريا الجنوبية بسبب الفيضانات أبقار عالقة على سطوح منازل في كوريا الجنوبية بسبب الفيضانات



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