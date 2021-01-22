وزير الخارجية اللبناني يلتقي سفير الأردن لدى لبنان

التقى وزيرُ الخارجية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية شربل وهبة اليوم في بيروت سفيرَ الأردن لدى لبنان وليد عبد الرحمن جفال المديد. وجرى خلال اللقاء البحث في الدعوة لعقد اجتماع طارئ لجامعة الدول العربية على المستوى الوزاري للتأكيد على المبادرة العربية بشأن القضية الفلسطينية القائمة على مبدأ حل الدولتين ومقررات قمة بيروت في العام 2002م.

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