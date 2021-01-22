رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية يلتقي بسفيري مصر والمانيا

التقى رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية الدكتور حسان دياب في بيروت اليوم، بسفير مصر لدى لبنان الدكتور ياسر علوي, وسفير ألمانيا في لبنان أندرياس كيندل , كلاً على حدة. وجرى خلال اللقائين بحث سبل تعزيز علاقات التعاون في المجالات كافة إضافة إلى مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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