مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع أكثر من 101 طن من السلال الغذائية في الحديدة

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 101 طن و 650 كيلوغراما في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة، استفاد منها 5.700 فرد. ويأتي ذلك في إطار المساعدات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني الشقيق.

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