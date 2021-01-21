مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع مواد إيوائية للنازحين بمأرب

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس مواد إيوائية شملت 50 خيمة و 100 بطانية للنازحين في مديرية الوادي بمحافظة مأرب، استفاد منها 100 نازح. ويأتي ذلك في إطار المساعدات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني الشقيق.

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