مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل توزيع كسوة الشتاء للاجئين والأسر الأكثر احتياجًا في الأردن

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع كسوة الشتاء للأسر اللاجئة والأكثر احتياجًا في الأردن، حيث جرى أمس توزيع 1,868 حقيبة شتوية بالإضافة إلى 3,736 بطانية، استفاد منها 2,068 أسرة في محافظات عمّان وجرش والبلقاء والمفرق.ويأتي هذا التوزيع ضمن الجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة للاجئين السوريين والفلسطينيين والأسر الأكثر احتياجًا في الأردن.

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