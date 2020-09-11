الصفدي يؤكد أن الخطوة الأساسية لتحقيق سلام عادل وشامل يجب أن تأتي من إسرائيل

أكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، أن التغيير المطلوب والخطوة الأساسية المطلوبة والقادرة على تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة، يجب أن يصدرا عن إسرائيل.وقال الصفدي بعد الإعلان عن تطبيع العلاقات البحرينية الاسرائيلية: "على إسرائيل أن توقف إجراءاتها التي تقوض حل الدولتين وتنهي الاحتلال اللا شرعي للأراضي الفلسطينية وتلبي جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني".وأضاف: "أساس الصراع هو القضية الفلسطينية، وشرط السلام العادل والشامل هو زوال الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس المحتلة على حدود 67".

وشدد الصفدي، على أن "أثر اتفاق تطبيع العلاقات البحرينية الإسرائيلية وكل اتفاقات السلام مع إسرائيل يعتمد على ما ستقوم به إسرائيل، فإن بقي الاحتلال واستمرت إسرائيل في اجراءاتها التي تنسف الأسس التي قامت عليها العملية السلمية وضم الأراضي وبناء المستوطنات وتوسعتها والانتهاكات في المسجد الأقصى المبارك، سيتفاقم الصراع وسيتعمق ولن تنعم المنطقة بالسلام".

وأكد أنه "لا سلام عادلا شاملا ولا أمن ولا استقرار شاملين إلا إذا تم تلبية جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمها حقه في الحرية والدولة المستقلة ذات السيادة على كامل ترابه الوطني".وأشار الصفدي، إلى أن "المملكة ستظل تعمل بالتنسيق مع الأشقاء والأصدقاء من أجل تحقيق السلام العادل الذي يشكل خيارا استراتيجيا أردنيا وفلسطينيا وعربيا".وقال: "الاحتلال هو سبب الصراع وأساسه، وزواله وفق حل الدولتين هو الطريق الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل والدائم".

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